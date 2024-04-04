Об этом рассказал мэр регионального центра Дмитрий Наумов.

За это лето во Владимирских лагерях «Икар» и «Дружба» отдохнут 2100 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Об этом рассказал мэр регионального центра Дмитрий Наумов.В загородных лагерях запланировано по три смены продолжительностью 18-21 день и ещё одна дополнительная, которая будет длиться 10 дней. На данный момент «Икар» и «Дружба» готовятся к заезду ребят.«По результатам конкурса определено предприятие, которое будет заниматься организацией питания в загородных лагерях. Проведена проверка работы систем видеонаблюдения. В мае завершатся необходимые ремонтные работы, благоустройство территорий и уборка сооружений. Готовность лагерей к проведению летней оздоровительной кампании проверит комиссия», – пишет у себя в телеграме градоначальник.Чтобы детям и подросткам было комфортно, сейчас для сотрудников проводятся занятия Школы вожатых. Кроме того, было подписано соглашение с педколледжом о сотрудничестве по вопросам трудоустройства.