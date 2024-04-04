Заявление жителя Кольчугино по вопросу обеспечения лекарствами рассматривали почти 2 месяца Судом...

Заявление жителя Кольчугино по вопросу обеспечения лекарствами рассматривали почти 2 месяцаСудом установлено, что 25 января 2024 года в больницу города Кольчугино от местного жителя поступило заявление по вопросу обеспечения лекарственными препаратами, которое зарегистрировано в тот же день.Ответ заявителю направлен спустя почти 2 месяца - лишь 19 марта 2024 года, что нарушает требование закона о рассмотрении обращений в тридцатидневный срок.Аналогичные нарушения выявлены также при рассмотрении иных обращений граждан."По результатам проведенной проверки прокурором исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» внесено представление с требованием о недопущении подобных нарушений впредь", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Кроме того, в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.Проверки в рассматриваемой сфере отношений проводятся прокуратурой на постоянной основе.Фото: freepik.com