На Горьковской магистрали проведена плановая работа по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод.

На Горьковской магистрали проведена плановая работа по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. Об этом рассказала пресс-служба компании.Так, для предупреждения и устранения последствий размывов и повреждений железнодорожной инфраструктуры сформированы 28 противоразмывных поездов, в состав которых вошли 185 вагонов с резервом необходимых материалов.Специалисты проверили свыше 1800 водоотводных и водопропускных сооружений, в том числе кюветов, лотков и русел мостов. Пристальное внимание уделялось подготовке наиболее подверженных размыву мест.Кроме того, сотрудники компании совместно с владельцами инфраструктуры изучили состояние 37 плотин, 60 водохранилищ и прудов, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.«Противопаводковые мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности движения поездов, сохранности пути, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры магистрали в период интенсивного снеготаяния и ледохода», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.