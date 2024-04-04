Перед судом предстанут жители Александрова.

Перед судом предстанут жители Александрова. Мужчин обвиняют в незаконных производстве и сбыте огнестрельного оружия. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу УФСБ России по Владимирской области.Граждан арестовали в 2023 году во время совместной операции различных силовых ведомств. Правоохранители изъяли у задержанных свыше 30 единиц оружия и порядка 5500 боеприпасов.В настоящий момент уголовные дела в отношении обвиняемых переданы в суд.