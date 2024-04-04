По обвинению в краже перед судом предстанет 58-летний житель Меленковского района.

По обвинению в краже перед судом предстанет 58-летний житель Меленковского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Потерпевшей оказалась 67-летняя пенсионерка из Мурома. Женщина поведала, как забыла кошелёк, в котором лежали 11 тыс. рублей и банковские карты, в магазине. Она спохватилась буквально через несколько минут, но своего имущества уже не нашла.Личность подозреваемого оперативно установили, мужчину задержали. Отмечается, что гражданин вернул пенсионерке деньги.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.