В грузинском крае Кахети 85-летний пенсионер устроил стрельбу, жертвами которой стали его сын, невестка и двое соседей – женщина с сыном.

В грузинском крае Кахети 85-летний пенсионер устроил стрельбу, жертвами которой стали его сын, невестка и двое соседей – женщина с сыном. Кроме того, была ранена супруга стрелка. Злоумышленник, угрожавший расправой и другим лицам, задержан полицией. Для этого пришлось привлечь спецназ, так как пожилой мужчина не соглашался покинуть дом.ЧП произошло утром 3 мая в селе Кандаура Сагареджойского муниципалитета, уточняет агентство "Интерфакс".Детали трагедии выясняются. В полиции пока не называют причин, побудивших пенсионера устроить бойню. Есть предположение, что конфликт мог вспыхнуть на бытовой почве.