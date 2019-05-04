Владелец лондонского Челси Роман Абрамович не намерен расставаться со своим футбольным активом. Несмотря на то что правительство Великобритании не продлило ему инвестиционную визу, российский предприниматель хочет и дальше спонсировать английский клуб.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не намерен расставаться со своим футбольным активом. Несмотря на то что правительство Великобритании не продлило ему инвестиционную визу, российский предприниматель хочет и дальше спонсировать английский клуб.Ранее сообщалось, что британский мультимиллиардер Джим Рэтклфифф собирается приобрести "Челси". Однако, по информации Sky Sports, Роман Абрамович не вел с ним никаких переговоров о продаже "синих", как, впрочем, и с другими потенциальными покупателями.Напомним, что бывший губернатор Чукотского автономного округа стал владельцем "Челси" в 2003 году. В настоящее время он осуществляет руководство клубом с помощью директора лондонской команды Марины Грановской.