В Казани завершился матч 27-го тура чемпионата России по футболу между Рубином и Оренбургом. Команда Курбана Бердыева добилась домашней победы со счетом 2:0 и поднялась сразу на две строчки в турнирной таблице РПЛ.

В Казани завершился матч 27-го тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и "Оренбургом". Команда Курбана Бердыева добилась домашней победы со счетом 2:0 и поднялась сразу на две строчки в турнирной таблице РПЛ.Главным антигероем встречи стал белорусский защитник гостей Михаил Сиваков. В первом тайме он срезал мяч в собственные ворота после удара Евгения Башкирова. После перерыва Сиваков сыграл рукой в штрафной площади, спровоцировав судью на назначение пенальти. Дмитрий Полоз с одиннадцатиметровой точки не промахнулся.Благодаря победе казанская команда набрала 35 очков и переместилась с 11-го на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Оренбург" остался на седьмой позиции с 36 баллами.