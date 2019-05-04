Знаменитая актриса поделилась трогательным снимком со своим наследником Семеном. Пост появился на странице Эвелины Бледанс в Instagram.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-05-2019-bledans-udivila-postelnym-foto-s-osobennym-synom.html" target="_blank">Бледанс удивила постельным фото с особенным сыном</a> - Знаменитая актриса поделилась трогательным снимком со своим наследником Семеном. Пост появился на странице Эвелины Бледанс в Instagram.
[url=https://33live.ru/novosti/04-05-2019-bledans-udivila-postelnym-foto-s-osobennym-synom.html]Бледанс удивила постельным фото с особенным сыном[/url] - Знаменитая актриса поделилась трогательным снимком со своим наследником Семеном. Пост появился на странице Эвелины Бледанс в Instagram.