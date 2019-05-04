Футбольные фанаты английского Ливерпуля создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси. Они остались недовольны действиями аргентинца в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.

Футбольные фанаты английского "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Они остались недовольны действиями аргентинца в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.Как сообщает Чемпионат.com, болельщики раскритиковали лидера "сине-гранатовых" за удар по голове Фабиньо. Петицию подписали свыше 2200 поклонников "горожан".Напомним, что "Барселона" обыграла дома "Ливерпуль" со счетом 3:0. Лионель Месси оформил в этой встрече дубль.