В матче 27-го тура российской премьер-лиги красноярский Енисей на своем поле обыграл махачкалинский Анжи со счетом 3:1. Главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 27-го тура российской премьер-лиги красноярский "Енисей" на своем поле обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 3:1. Главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Очень сложный был первый тайм с нашей стороны, поскольку команда соперников большими силами и дисциплинированно оборонялась. Очень было мало свободного пространства, поэтому в атаке у нас не получалось абсолютно ничего. Пропустили со стандарта гол, – приводит слова Аленичева пресс-служба "Енисея". – В перерыве крайне необходимо было сделать перестановки, я поменял одного из нападающих – это было ключевым моментом вместе с тем удалением, которое произошло в середине второго тайма. Три очка взяли у сложного соперника, несмотря на турнирную близость".Через восемь дней "Енисею" предстоит сыграть с "Краснодаром", Аленичев, заявил, что все мысли уже о предстоящей встрече: "Краснодара" – это одна из самых играющих команд на данный момент в чемпионате. Играть с ними в открытый футбол, думаю, не стоит. А как уже будут развиваться события по ходу игры – определимся на месте".