В Мендосе состоялся матч за Суперкубок Аргентины между Бока Хуниорс и Росарио Сентраль. Основное время игры завершилось вничью – 0:0. А в серии пенальти точнее были сине-золотые, шесть раз поразившие ворота соперника. Футболисты Росарио ограничились пятью голами с одиннадцатиметровой точки.

В Мендосе состоялся матч за Суперкубок Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Росарио Сентраль". Основное время игры завершилось вничью – 0:0. А в серии пенальти точнее были "сине-золотые", шесть раз поразившие ворота соперника. Футболисты "Росарио" ограничились пятью голами с одиннадцатиметровой точки."Бока Хуниорс" впервые победил в Суперкубке страны. До этого аргентинская команда три раза принимала участие в розыгрыше трофея. История Суперкубка Аргентины началась с сезона-2012/13. За это время ни одному клубу не удалось победить в нем дважды.