Популярная исполнительница похвасталась поклонникам, что умеет садиться на шпагат. Талант Полины Гагариной раскритиковали многие пользователи. Они обвинили ее в подражании балерине Анастасии Волочковой.

Популярная исполнительница похвасталась поклонникам, что умеет садиться на шпагат. Талант Полины Гагариной раскритиковали многие пользователи. Они обвинили ее в подражании балерине Анастасии Волочковой.Несколько дней назад исполнительница разместила в микроблоге в Instagram фотографию, сделанную на пляже в Дубае. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Для снимка она примерила черный купальник, шлепанцы и соломенную шляпу. В подписи к посту звезда в шутку назвала себя "Полиной Ван Дамм" и пообещала повторить этот трюк на концерте 29 ноября в дворце "Мегаспорт".Многие пользователи пришли в восхищение от таланта Полины Гагариной и предложили ей заняться балетом. "Крутышка!", "Можно и в балет!", "Полина, берем тебя в сборную!", "Какая у вас потрясающая фигура. Вы нереальная", "Приду на концерт 29-го. Такое нельзя пропустить!", – отмечали комментаторы.Другие подписчики предположили, что таким образом исполнительница решила бросить вызов известной балерине. "Что же теперь Волочкова делать будет?", "Волочкова кусает локти", "Анастасия уже начала нервничать", "Волочкова нервно курит в сторонке", – делились мыслями пользователи.Некоторые поклонники обрушились с критикой на . Они были разочарованы тем, что звезда решила привлечь внимание таким способом. "Считала ее особенной, не похожей на надоевший шоу-бизнес. Теперь все больше разочаровываюсь в ней", – заявил один комментатор. "Больше ни на что фантазии нет, был лучшего мнения о ней", – согласился с ним другой пользователь.