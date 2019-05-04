Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе. Он сменил на посту главнокомандующего Кертиса Скапаротти.

Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе. Он сменил на посту главнокомандующего Кертиса Скапаротти.Церемония передачи полномочий прошла в Штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Монсе, передает ТАСС. На мероприятии присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который наградил уходящего с поста Скапаротти медалью НАТО "За отличную службу". Скапаротти командовал силами НАТО с 11 марта 2016 года.В начале церемонии прозвучала молитва (на английском и французском языках) о благословлении нового командующего и его семьи и о даровании НАТО силы и успеха. Затем Уолтерсу было передано знамя Объединенных сил НАТО. Жены Уолтерса и Скапаротти получили букеты цветов.Йенс Столтенберг напомнил собравшимся слова первого командующего силами НАТО генерала Эйзенхауэра о том, что альянс защищает не только людей, но и свободы. В течение 70 лет НАТО защищает свободу, верховенство закона и демократию, отметил Столтенберг. Он также напомнил о том, что в свое время альянс "успешно противостоял СССР", остановил войну на Балканах, победил "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) в Афганистане. По словам генсека, НАТО способствует распространению демократии в мире.Тод Уолтерс участвовал в военных действиях в Афганистане и Ираке. До того, как стать командующим силами НАТО, он был главой ВВС США в Европе и Африке.