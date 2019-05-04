Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на места взрыва в отделении банка, не сумели оперативно задержать злоумышленников, совершивших дерзкое ограбление, попавшее в объектив камеры наблюдения.

Камеры, установленные в отделении Banco do Brasil, расположенном в городе Баррейрас в штате Баия на востоке Бразилии, запечатлели момент дерзкого ограбления, произошедшего в ночь на минувший четверг, 2 мая.Злоумышленники проникли в помещение, где находились банкоматы и взорвали два из них.Как сообщают СМИ, к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов, грабители скрылись, по горячим следам задержать их не удалось.Представитель банка отказался озвучить размер ущерба.