Что вы знаете про Испанию? Что тут самые вкусные апельсины и оливки. Что это родина Сальвадора Дали. Что тут творил Гауди. Но туроператор TUI предлагает узнать Испанию с неожиданной стороны. Профессионалы разработали два десятка туров, которые показывают все красоту этой волшебной страны.

Что вы знаете проИспанию? Что тут самые вкусные апельсины и оливки. Что это родина СальвадораДали. Что тут творил Гауди. Но туроператор TUI предлагает узнать Испанию с неожиданнойстороны. Профессионалы разработали два десятка туров, которые показывают все красоту этой волшебной страны.Испания – странагастрономических изысков и хорошей еды. Причем многие блюда можно попробоватьтолько здесь. Например, провинция Каталония славится обжаренным на огне лукомкальсот. Подобный лук, выращенный в другихрегионах, не имеет права называться "кальсот", как и шампанское, и коньяк.Тут даже придумали специальный "луковый" праздник Гран Феста де ла Кальсотада,где люди состязаются в поедании этого сладковатого лука на скорость. Подают же лукс соусом ромеско, каталанским хлебом, помидорами и чесноком. Запивают всеэто красным домашним вином из специального сосуда порроне. Он ведет свою историюиз античных вакханалий, на которых пили из рогов и ритонов.Испания – страна религиозная. По разнымоценкам от 69 % до 94 % населения исповедуют католицизм. Отсюда и обилиебогатейших и интереснейших монастырей. Среди самых любимых туристами – цистерианская обитель Поблет.Ее часто называют "миром форм, традиций и символов". Именноэтот монастырь в свое время помог объединить земли под Каталонией послеосвобождения от господства мавров. Лучшие скульпторы работали надстроительством надгробий, библиотеки, лестницы, трапезной.Сегодня он включаетв себя королевскую резиденцию и пантеон королевского дома Арагона.Тут можно нетолько посмотреть на жизнь трех десятков монахов и купить произведенные имивино и мед.Испания – страна, в которой каждый метрдышит историей. Например, городок Таррагона – столица ТаррагонскойИспании при Римской империи, – это собрание целого списка архитектурныхпамятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В XII веке вцентре города началось строительство Кафедрального собора, которыйосвятили лишь почти два века спустя.По сей день древнее здание радует прекраснымирезными порталами, рельефными картинами и множеством артефактов времен Римскойимперии.В Таррагоне же находятся и самые популярные в регионе пляжи – побережьеКоста-Дорады здесь называют "золотым".Испания – страна, где животные в особомпочете. Чего только стоит уникальный биопарк в Валенсии, созданный в бывшемрусле реки.Здесь нет зарешеченных клеток и вольеров. Пространство паркаорганизовано в соответствии с современной концепцией "зоо-инмерсьон", котораяпредполагает тщательное воссоздание естественной среды обитания животных -ландшафта, почвы, растительности. Благодаряэтому создается ощущение полного "погружения" в живую природу.Испания – страна ультрасовременной архитектуры. Непременно стоит посетить "город искусств и наук" в Валенсии. Он был построен испанским архитектором Сантьяго Калатрава в 1996 году, и до сегодняшнего дня остается непревзойденным образцом архитектуры hi-tech. На 350 тысячах квадратных метров раскинулся уникальный архитектурный комплекс для отдыха и развлечений, больше напоминающий самые смелые фантастические фильмы.Об Испании можно говорить бесконечно. Ив каждый приезд открывать тут что-то новое. Гиды TUI обещают,что восторг и удивление не будут оставлять ни на секунду.