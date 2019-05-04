Что вы знаете про
Испанию? Что тут самые вкусные апельсины и оливки. Что это родина Сальвадора
Дали. Что тут творил Гауди. Но туроператор TUI предлагает узнать Испанию с неожиданной
стороны. Профессионалы разработали два десятка туров, которые показывают все красоту этой волшебной страны.
Что вы знаете про
Испанию? Что тут самые вкусные апельсины и оливки. Что это родина Сальвадора
Дали. Что тут творил Гауди. Но туроператор TUI предлагает узнать Испанию с неожиданной
стороны. Профессионалы разработали два десятка туров, которые показывают все красоту этой волшебной страны.
Испания – страна
гастрономических изысков и хорошей еды. Причем многие блюда можно попробовать
только здесь. Например, провинция Каталония славится обжаренным на огне луком
кальсот. Подобный лук, выращенный в других
регионах, не имеет права называться "кальсот", как и шампанское, и коньяк.
Тут даже придумали специальный "луковый" праздник Гран Феста де ла Кальсотада,
где люди состязаются в поедании этого сладковатого лука на скорость. Подают же лук
с соусом ромеско, каталанским хлебом, помидорами и чесноком. Запивают все
это красным домашним вином из специального сосуда порроне. Он ведет свою историю
из античных вакханалий, на которых пили из рогов и ритонов.
Испания – страна религиозная. По разным
оценкам от 69 % до 94 % населения исповедуют католицизм. Отсюда и обилие
богатейших и интереснейших монастырей. Среди самых любимых туристами – цистерианская обитель Поблет.
Ее часто называют "миром форм, традиций и символов". Именно
этот монастырь в свое время помог объединить земли под Каталонией после
освобождения от господства мавров. Лучшие скульпторы работали над
строительством надгробий, библиотеки, лестницы, трапезной.
Сегодня он включает
в себя королевскую резиденцию и пантеон королевского дома Арагона.
Тут можно не
только посмотреть на жизнь трех десятков монахов и купить произведенные ими
вино и мед.
Испания – страна, в которой каждый метр
дышит историей. Например, городок Таррагона – столица Таррагонской
Испании при Римской империи, – это собрание целого списка архитектурных
памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В XII веке в
центре города началось строительство Кафедрального собора, который
освятили лишь почти два века спустя.
По сей день древнее здание радует прекрасными
резными порталами, рельефными картинами и множеством артефактов времен Римской
империи.
В Таррагоне же находятся и самые популярные в регионе пляжи – побережье
Коста-Дорады здесь называют "золотым".
Испания – страна, где животные в особом
почете. Чего только стоит уникальный биопарк в Валенсии, созданный в бывшем
русле реки.
Здесь нет зарешеченных клеток и вольеров. Пространство парка
организовано в соответствии с современной концепцией "зоо-инмерсьон", которая
предполагает тщательное воссоздание естественной среды обитания животных -
ландшафта, почвы, растительности. Благодаря
этому создается ощущение полного "погружения" в живую природу.
Испания – страна ультрасовременной архитектуры. Непременно стоит посетить "город искусств и наук" в Валенсии. Он был построен испанским архитектором Сантьяго Калатрава в 1996 году, и до сегодняшнего дня остается непревзойденным образцом архитектуры hi-tech. На 350 тысячах квадратных метров раскинулся уникальный архитектурный комплекс для отдыха и развлечений, больше напоминающий самые смелые фантастические фильмы.
Об Испании можно говорить бесконечно. И
в каждый приезд открывать тут что-то новое. Гиды TUI обещают,
что восторг и удивление не будут оставлять ни на секунду.