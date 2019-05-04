На юго-востоке Москвы погибла трехлетняя девочка. По недосмотру родителей она выпала с балкона 6 этажа. Сорокалетние родители в этот момент находились дома, были пьяными, а дверь на балкон была открыта.

На юго-востоке Москвы погибла трехлетняя девочка. По недосмотру родителей она выпала с балкона 6 этажа. Сорокалетние родители в этот момент находились дома, были пьяными, а дверь на балкон была открыта.ЧП произошло на Рождественской улице, уточняет ТАСС. Кроме родителей, дома были также две девочки 8 и 12 лет, рожденные в предыдущем браке матери.Родители задержаны, против них возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Мера пресечения – подписка о невыезде. 12-летняя девочка переехала к родному отцу, а ее 8-летнюю сестру отправили в медучреждение.