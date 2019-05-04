На восточное побережье Индии обрушился циклон Фани. Ветер с порывами до ста семидесяти пяти километров в час ломает деревья и срывает крыши с домов. Власти эвакуировали более миллиона жителей штата в специальные убежища. Есть жертвы. Фани (на бенгальском Фони) в переводе означает капюшон кобры. Этот супер-тайфун - самое страшное, что случилось с восточным побережьем Индостана за два последних десятилетия.

На восточное побережье Индии обрушился циклон "Фани". Ветер с порывами до ста семидесяти пяти километров в час ломает деревья и срывает крыши с домов. Власти эвакуировали более миллиона жителей штата в специальные убежища. Есть жертвы. "Фани" (на бенгальском "Фони") в переводе означает "капюшон кобры".Этот супер-тайфун — самое страшное, что случилось с восточным побережьем Индостана за два последних десятилетия. Он зародился в Бенгальском заливе накануне. Скорость ветра этого рекордного за период наблюдения тропического циклона достигает двухсот километров час. Циклон накрыл сотни тысяч километров. Противостоять такой стихии практически невозможно. Единственное спасение — бежать самому, помогать убежать соседям."Мы помогаем полиции следить, чтобы люди не приближались к прибрежной зоне. Тех, кто пытается ехать в сторону океана, мы не пускаем, там сейчас смертельно опасно", — говорит офицер спасательной службы Диллип Кумар Моханти.Накануне удара циклона по Индии премьер-министр Нарендра Моди собрал экстренное заседание кабинета. После которого власти объявили "великий исход" — самую массовую эвакуацию в истории. От одного до трех миллионов жителей прибрежных штатов Орисса и Андхра-Прадеш перемещены вглубь материка с пути движения циклона."Основной удар циклона по побережью произошел около 8 утра. Через некоторое время берега достиг так называемый "глаз бури" — ее эпицентр. Это произошло в районе города Пури", — сообщает директор метеорологической службы Бисвас.Именно на Пури, известный своими пляжами, пришлись самые сильные разрушения. Здесь погибли 3 человека. Это первые и пока единственные жертвы урагана. Именно этот регион в силу расположения становится главной "пристанью" самых мощных циклонов Индийского океана. Похожий суперциклон 20 лет назад унес жизни 10 тысяч человек.Ожидается что к полуночи по местному времени "Фони" дойдет до соседней с Индией республики Бангладеш: там ветер уже поднялся до 40 километров в час.