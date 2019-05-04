Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину напомнили о Бабьем Яре и предложили не спекулировать на теме репрессий.

Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину напомнили о Бабьем Яре и предложили не спекулировать на теме репрессий. Заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Ранее Климкин предложил в ответ на акцию "Бессмертный полк" выйти на улицы с портретами "украинцев, замученных во время сталинских репрессий"."Не стоит святотатствовать!" — написал Клинцевич в Facebook. Парламентарий напомнил главе украинского внешнеполитического ведомства о киевском урочище Бабий Яр, где во время войны расстреливали евреев, цыган и советских военнопленных — всего порядка 100—150 тысяч человек (точные цифры до сих пор не установлены).В Совете Федерации назвали призыв Климкина неадекватным. "Сложно назвать такое предложение адекватным", — цитирует РИА Новости сенатора от Крыма Сергея Цекова. Сенатор предположил, что таким образом Климкин ищет симпатий у украинских националистов.Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая по всему миру. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. На Украине отношение властей к акции отрицательное. С мая 2015 года в стране действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду и публичную демонстрацию советской символики.