Что стало причиной ЧП с воздушным шаром в Крыму?

Что стало причиной ЧП с воздушным шаром в Крыму?Обнимая отца, 11-летняя девочка дрожит — несколько минут назад она приземлилась на воздушном шаре. Корзина от воздушного шара — рядом с курятником. Купол порван — запутался в ветках деревьев.Красота крымского берега с высоты птичьего полета — об этом мечтают отдыхающие. Но шар с тремя взрослыми и ребенком, набрав высоту, вдруг пошел вниз. Столкновение с землей произошло в поле. Удар был такой силы, что людей выбросило из корзины. 11-летняя девочка, испугавшись, схватилась за газовое оборудование воздушного шара, который начал набирать высоту.Пилот Руслан Кучерявый первым пришел на помощь, когда шар жестко приземлился в частном секторе.Организаторы фестиваля уверены: виноват пилот. "Другие аэростаты приземлились спокойно. Непонятно, почему он так ударился о землю", — сказал Денис Володин, руководитель Ассоциации малой авиации Крыма.Шаром управлял пилот Сергей Медведев. Чтобы поучаствовать в крымском фестивале воздухоплавателей, он приехал из Нижнего Новгорода. Была ли ошибка пилота, выяснит транспортная прокуратура — она уже начала проверку.Падения с аттракционов и детей, и взрослых, десятки случаев, когда на море переворачиваются так называемые таблетки. Питон, который душит дрессировщика. Трагедии на отдыхе из-за неаккуратности и несоблюдения строжайших правил случаются постоянно.И еще один случай произошел в Петербурге. Туристка из Китая оступилась во время фотографирования и упала в Неву. Ее не могли обнаружить несколько часов. Позднее тело девушки было найдено. МЧС просит отдыхающих быть внимательнее.