Литва запретила въезд певцу и музыканту Григорию Лепсу в страну. Он внесен в список нежелательных лиц.

Литва запретила въезд певцу и музыканту Григорию Лепсу в страну. Он внесен в список нежелательных лиц, передает агентство BNS. Издание утверждает, что Лепс попал в список нежелательных лиц из-за его предполагаемых связей с криминальным миром. Санкции связаны с так называемым "законом Магнитского", по нему в список нежелательных персон попадают лица, замеченные в коррупционных связях, отмывании денег или нарушении прав человека.Решение о запрете въезда Лепса в Литву было подписано министром внутренних дел Эймутисом Мисюнасом после обращения министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Сотрудники МИДа Литвы отдельно отмечают, что включение Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в США, уже является "достаточным основанием" для того, чтобы включить фамилию музыканта и в литовский "запретный лист". США ввели санкций в отношении Лепса в 2013 году. По данным министерства финансов США, певец пожертвовал деньги от имени Владислава Леонтьева — одного из лидеров европейского и азиатского преступного круга "Братский круг". Певцу также запрещен въезд в Израиль и на Украину.Последний раз гастроли Лепса в Литве проходили в марте этого года.