В жизни экс-супруга певицы наступили непростые времена. Недавно стало известно, что Мурату Налчаджиогу пришлось закрыть два ночных клуба.

В жизни экс-супруга певицы наступили непростые времена. Недавно стало известно, что Мурату Налчаджиогу пришлось закрыть два ночных клуба.Спустя несколько месяцев после разрыва с Ани Лорак бизнесмен объявил о закрытии своего караоке-бара. На днях Мурат Налчаджиогу сообщил, что был вынужден прервать работу собственного ночного клуба Famous в Киеве. Заведение существовало на протяжении пяти лет и было крайне популярно среди молодых людей.Близкие друзья предпринимателя предположили, что у мужчины начались проблемы с бизнесом после развода с исполнительницей. Во время брака Ани Лорак активно поддерживала супруга финансово. Теперь мужчина потерял материальную поддержку. Известно, что у предпринимателя осталась компания по производству люксовой косметики.Материал дополняется.