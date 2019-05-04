Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез беспокоится, что Россия захочет присоединить к себе территорию союзного государства. По мнению эксперта, чтобы сохранить свой пост, государственный деятель намерен пойти на самые крайние меры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез беспокоится, что Россия захочет присоединить к себе территорию союзного государства. По мнению эксперта, чтобы сохранить свой пост, государственный деятель намерен пойти на самые крайние меры.
Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что лидер Белоруссии хочет "защитить свою диктатуру" и поэтому проводит жесткую чистку среди приближенных. Так, недавно Александр Лукашенко уволил бывшего начальника личной охраны Андрея Втюрина.
По мнению эксперта, глава страны вряд ли сможет повторить опыт украинских коллег – разорвать отношения с Россией и присоединиться к Европе. Во многом это связано с неоднозначной репутацией Александра Лукашенко среди европейских лидеров.
"Поэтому вариант полностью отказаться от России и взять курс в Европу, как это сделала Украина, для Беларуси при Лукашенко это абсолютно нереально. Поэтому он не будет выходить", – отметил журналист. Он добавил, что президент будет и дальше "шантажировать и лавировать".