Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез беспокоится, что Россия захочет присоединить к себе территорию союзного государства. По мнению эксперта, чтобы сохранить свой пост, государственный деятель намерен пойти на самые крайние меры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез беспокоится, что Россия захочет присоединить к себе территорию союзного государства. По мнению эксперта, чтобы сохранить свой пост, государственный деятель намерен пойти на самые крайние меры.Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что лидер Белоруссии хочет "защитить свою диктатуру" и поэтому проводит жесткую чистку среди приближенных. Так, недавно Александр Лукашенко уволил бывшего начальника личной охраны Андрея Втюрина.По мнению эксперта, глава страны вряд ли сможет повторить опыт украинских коллег – разорвать отношения с Россией и присоединиться к Европе. Во многом это связано с неоднозначной репутацией Александра Лукашенко среди европейских лидеров."Поэтому вариант полностью отказаться от России и взять курс в Европу, как это сделала Украина, для Беларуси при Лукашенко это абсолютно нереально. Поэтому он не будет выходить", – отметил журналист. Он добавил, что президент будет и дальше "шантажировать и лавировать".