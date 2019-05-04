Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси признан футболистом недели в Лиге чемпионов по итогам первых игр полуфинальной стадии. В домашнем матче против Ливерпуля аргентинец оформил дубль и помог сине-гранатовым добиться победы со счетом 3:0.

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан футболистом недели в Лиге чемпионов по итогам первых игр полуфинальной стадии. В домашнем матче против "Ливерпуля" аргентинец оформил дубль и помог "сине-гранатовым" добиться победы со счетом 3:0.Также на звание игрока недели претендовали Луис Суарес из "Барселоны", Фрэнки де Йонг и Донии ван де Бек, представляющие "Аякс", сообщает Twitter турнира.Ранее стало известно, что болельщики "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего испанской "Барселоны" за удар по голове Фабиньо.