В Национальном аэропорту Минска открылась вторая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП).

В Национальном аэропорту Минска открылась вторая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП), сообщает агентство БелТА. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это событие "величайшим достижением". Известно, что ВПП строили белорусские специалисты, инвестиции в объект составили порядка 200 миллионов долларов — в три раза дешевле, чем планировалось изначально."Это говорит о том, что мы можем все", — сказал Лукашенко на церемонии открытия ВПП.В тестовом режиме новая ВПП была запущена еще в апреле. Именно по ней самолет главы государства взлетал в направлении Китая и приземлялся на нее по возвращении в Минск. Цитируя слова пилота, осуществлявшего тогда этот рейс, Лукашенко сообщил журналистам, что тот видел ВПП подобного качества только в аэропорту Арабских Эмиратов.Глава Белоруссии напомнил, как в 1990-е годы отказался от приватизации аэропортов страны. "Основные ворота страны должны принадлежать государству", — считает Лукашенко.Строительство второй взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту Минск началось в октябре 2016 года. Она расположена параллельно действующей взлетно-посадочной полосе на расстоянии 1,8 километра. Длина новой ВПП составляет 3,7 километра, ширина — 60 метров. Возведены грузовой перрон и места стоянок самолетов, КПП, установлено метеооборудование и системы видеонаблюдения. Новоая полоса может принимать и отправлять воздушные суда всех типов в различных метеоусловиях без ограничений.