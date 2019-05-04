На восточное побережье Индии обрушился циклон Фани. Власти эвакуировали более миллиона жителей штата в специальные убежища. Однако местные СМИ сообщают, что жертвами стихии уже стали как минимум 3 человек.

На восточное побережье Индии обрушился циклон "Фани". Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 175 километров в час. Власти эвакуировали более миллиона жителей штата в специальные убежища. Однако местные СМИ сообщают, что жертвами стихии уже стали как минимум 3 человек.Циклон ломает деревья и срывает крыши с домов. В индийском штате Одиша закрыты порты, отменены авиарейсы, прервано железнодорожное сообщение. В городе Пури и других населенных пунктах большие территории уже затоплены водой, передает ТАСС.По прогнозам синоптиков, "Фани" может стать самым мощным циклоном за последние пять лет.