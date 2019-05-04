Константин Хабенский – один их самых дорогих и востребованных российских актеров. А маэстро Юрий Башмет всегда собирает все сливки, приглашая к сотрудничеству лучших из лучших в разных видах искусства. Поэтому появление Хабенского на XI международном музыкальном фестивале в Ярославле кажется логичным.

Константин Хабенский – один их самых дорогих и востребованных российских актеров. А маэстро Юрий Башмет всегда собирает все сливки, приглашая к сотрудничеству лучших из лучших в разных видах искусства. Поэтому появление Хабенского на XI международном музыкальном фестивале в Ярославле кажется логичным.Знаменитый ярославский театр драмы имени Федора Волкова был заполнен до отказа, ведь столь звездный состав тут увидишь не часто. Да и формат преставления обычным не назовешь – Юрий Башмет предложил оригинальный синтез симфонического концерта, оперы и поэтического вечера.Материал был выбран безупречно – роман в стихах Александра Пушкина и опера Петра Чайковского. За музыкальную часть отвечал государственный симфонический оркестр "Новая Россия", солисты Большого театра и Академии молодых певцов Мариинского театра. А поэтическую составляющую воплотили Константин Хабенский и его супруга актриса Ольга Литвинова.Произведение Пушкина хотя и прозвучало фрагментарно, но авторам этого двухчасового музыкально-драматического проекта удалось передать весь накал страстей, всю гамму чувств Евгения Онегина и Татьяны Лариной. Зрители слушали Хабенского и Литвинову замерев от восторга и раскрыв рот – настолько мощно и ярко они читали поэму, переживая каждую строчку.Стоит заметить, что "Евгений Онегин" в авторской версии Юрия Башмета ярославцам полюбился уже давно. В 2010 году он был показан на закрытии фестиваля, став тогда сенсаций. Поэтому сейчас спрос на билеты был ажиотажный, хотя их стоимость достигала 2500 тысяч рублей.