Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон сходил на выборы, которых не было. У себя в твиттере он написал, что проголосовал за Консервативную партию и призвал всех последовать его примеру. На это Джонсону тут же написали, что в его районе никаких выборов нет.

Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон сходил на выборы, которых не было. У себя в твиттере он написал, что проголосовал за Консервативную партию и призвал всех последовать его примеру.На это Джонсону тут же написали, что в его районе никаких выборов нет. Так что и сходить он никуда не мог. И призвали — перестать врать. После этого Джонсон свой твит удалил, сообщает телеканал "Россия 24".