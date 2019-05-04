В Северной столице в захламленной квартире обнаружены маленькие дети. Квартира кишела тараканами, а дети выглядели даже хуже, чем собака.

В Северной столице в захламленной квартире обнаружены маленькие дети. Как сообщает Следственный комитет, о детях, живущих в антисанитарных условиях в одном из домов в Московском районе Питера, следователи узнали из публикаций в СМИ. Начата проверка данного факта.15-секундный ролик, снятый на камеру мобильного телефона, появился в одной из социальных сетей 2 мая. В кадр попали захламленная кухня и остатки еды на полу, засиженные тараканами. Некоторые СМИ сообщили, что съемка сделана в квартире матери-одиночки, которая воспитывает троих детей. Из сообщений следует, что дети спали в одежде на матрасах, постеленных на пол. Комнаты завалены мусором и экскрементами, кухня кишит тараканами, клопами и мошками, а дети выглядят менее ухоженными, чем хозяйская собака. Уточнялось также, что мать детей – выпускница детского дома и проблемы с алкоголем у нее начались после смерти супруга. Из шестерых ее детей один скончался, двое изъяты из семьи органами опеки.В последнее время все чаще стали поступать сообщения о детях-маугли, содержащихся родителями в антисанитарных условиях. Так, в начале апреля в подмосковных Мытищах были обнаружены сразу четверо детей. Квартира была завалена мусором, принесенным со свалок, дети не посещали детский сад. В полицию тогда позвонили встревоженные детским плачем соседи.