21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Лидером гонки стал шоумен Владимир Зеленский. Однако украинские депутаты не спешат перейти на сторону победителя.

21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Лидером гонки стал шоумен Владимир Зеленский. Однако украинские депутаты не спешат перейти на сторону победителя.В Верховной Раде прошло обсуждение закона об украинском языке. Результаты голосования показали, что команда Петра Порошенко все еще оказывает влияние на мнение депутатов.В интервью "ПолитНавигатору" эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько отметил, что украинские чиновники находятся в непростом положении. Они должны либо поддержать политику предыдущего лидера, либо же отвергнуть его и перейти на сторону Владимира Зеленского."Ситуация показывает, что депутаты Верховной Рады поставлены перед сложной морально-этической дилеммой. Одна модель поведения требует от них немедленно предать "Акеллу, который промахнулся" и броситься к новому победителю", – заявил специалист.Материал дополняется.