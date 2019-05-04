Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова. Тот до настоящего времени занимал должность начальника службы безопасности президента.

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова. Тот до настоящего времени занимал должность начальника службы безопасности президента.На посту Федоров находился с июня 2014 года.30 апреля стало известно о результатах выборов на Украине. ЦИК официально сообщил о победе Владимира Зеленского. 3 мая результаты были опубликованы в "Правительственном курьере", и теперь Зеленский должен пройти церемонию инаугурации в течение 30 дней, передает ТАСС.