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<a href="https://33live.ru/novosti/04-05-2019-posolstvo-rossii-v-ssha-peredalo-notu-protesta-na-prigovor-butinoj.html" target="_blank">Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной</a> - Российские дипломаты отметили в документе неправомерность решения суда по россиянке Марии Бутиной. Также идёт речь о несправедливости в части обвинения и о суровости вынесенного приговора.