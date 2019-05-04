Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что, если Анкара заинтересуется закупкой боевого самолета пятого поколения Су-57, Москва готова к сотрудничеству в этом вопросе.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что, если Анкара заинтересуется закупкой боевого самолета пятого поколения Су-57, Москва готова к сотрудничеству в этом вопросе. Турция – привлекательный рынок для России, отметил Чемезов. Документы, разрешающие экспорт самолета, уже согласованы, передает агентство "Интерфакс".Кроме того, глава "Ростеха" в своем интервью турецкому агентству "Анадолу" приветствовал то, что Турция не поддается давлению США в вопросе закупок С-400. Это, по словам Чемезова, демонстрирует "независимость внешней политики турецкого правительства и президента".Москва готова поддержать стремление Турции развивать собственную оборонную отрасль, сообщил руководитель "Ростеха". Анкара также может стать партнером РФ в проекте С-500. Если от Турции поступят предложения по локализации производства или трансферу технологоий РФ, то они будут рассмотрены, пообещал Чемезов.Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывается в ОКБ Сухого. Он способен уничтожать все виды воздушных, надводных, наземных целей, преодолевать ПВО противника, вести мониторинг воздушного пространства на больших расстояниях от места базирования, разрушать системы управления действиями вражеской авиации.