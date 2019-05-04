В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю. Взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась. Воздухоплавательное средство, обретя легкость, взмыло вверх и унесло ребенка. Вскоре шар приземлился в частном секторе, и в результате инцидента никто не пострадал.
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Воздухоплавательное средство, обретя легкость, взмыло ввысь и унесло ребенка. Вскоре воздух в шаре остыл, и он приземлился в частном секторе.
В результате инцидента, по сообщению руководителя пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко, девочка не пострадала.