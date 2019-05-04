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<a href="https://33live.ru/novosti/04-05-2019-poyavilos-video-padeniya-vozdushnogo-shara-s-rebenkom-v-krymu.html" target="_blank">Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму</a> - В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю. Взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась. Воздухоплавательное средство, обретя легкость, взмыло вверх и унесло ребенка. Вскоре шар приземлился в частном секторе, и в результате инцидента никто не пострадал.