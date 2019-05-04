Столичным пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, возникшее в ночь на субботу, 4 мая, в здании издательского дома Известия на Пушкинской площади.

Столичным пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, возникшее в ночь на субботу, 4 мая, в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.Как сообщалось, возгорание на площади 50 квадратных метров возникло на третьем этаже здания. Информации о погибших не поступало. В ходе ликвидации пожара были спасены два человека, они переданы медикам для осмотра.Здание газеты "Известия" было построено в 1927 году в стиле конструктивизма, ему был присвоен статус памятника архитектуры регионального значения. Редакция газета "Известия" переехала из этого здание в 2011 году, в настоящее время в нем расположена площадка для проведения мероприятий "Известия-Hall" и другие организации.