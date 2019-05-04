Двадцать килограммов метамфетамина по ошибке получила пожилая пара в Австралии. 1 мая супруги расписались за посылку на почте. После чего открыли коробку и увидели пакеты с белым порошком.

Двадцать килограммов метамфетамина по ошибке получила пожилая пара в Австралии. 1 мая супруги расписались за посылку на почте. После чего открыли коробку и увидели пакеты с белым порошком.Мужчина и женщина сразу же обратились в полицию. Те посчитали примерную стоимость посылки – около 10 миллионов долларов.Шеф местной полиции Мэтью Кершоу даже подивился такой небрежности.Полиция уже задержала Чжилина Ма из пригорода Мельбурна. В его схроне нашли еще 20 килограммов порошка, передает CNN.