Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци рассказал, что золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов, а основная часть его хранится в Нью-Йорке. В Центробанке Эстонии хранится всего один слиток золота весом 11 килограммов.

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци рассказал, что золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов, а основная часть его хранится в Нью-Йорке. В Центробанке Эстонии хранится всего один слиток золота, вес которого составляет 11 килограммов, а стоимость — около полумиллиона евро.Фабио Филипоцци уточнил, что еще во времена Первой Эстонской Республики (1918-1940 годы) большую часть золота решили держать в иностранных банках в целях безопасности, и с тех пор так и повелось.По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2019 года страны мира пополнили свои запасы золота на 145,5 тонны, что на 68 процентов превышает аналогичный показатель минувшего года, сообщает РИА Новости. Лидирует по количеству приобретенного золота Центральный банк России, что объясняется стремлением уменьшить зависимость от американского доллара.Так, в первом квартале текущего года Российская Федерация закупила 55,3 тонны золота, в результате чего общее количество золотого резерва страны составило более 2168 тонн. В течение 2018 года Россия приобрела 274,3 тонны золота. Наибольшим в настоящее время золотым резервом обладают США — 8,1 тысячи тонн.