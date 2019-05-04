Десятилетний мальчик сейчас в реанимации с ожогами 90% тела

Десятилетний мальчик сейчас в реанимации с ожогами 90% телаРебёнок попал в реанимацию, пытаясь перелезть цистерну на железной дороге.Приволжское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку, в ходе которой выясняются все обстоятельства травмирования электротоком десятилетнего местного жителя.«По предварительным данным в 16:45 2 мая на 316 км несовершеннолетний перелезал сверху цистерну грузового поезда № 283, при этом на крыше цистерны он получил электротравму и с ожогами 90 % тела был доставлен в реанимацию», - сообщили в пресс-службе транспортного СКР.Следователи проводят проверку, а также подготовили информацию в структурные подразделения «РЖД» об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования.Также информацию передадут в школы, в том числе ту, в которой учится пострадавший ребёнок, чтобы учителя ещё раз объяснили детям о правилах безопасного поведения на железной дороге.