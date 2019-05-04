Знаменитая актриса известна своим непростым характером. Недавно Лариса Гузеева жестко ответила поклонникам, которые раскритиковали ее новый образ.

Знаменитая актриса известна своим непростым характером. Недавно Лариса Гузеева жестко ответила поклонникам, которые раскритиковали ее новый образ.На странице в Instagram звезда разместила фотографию нового имиджа. Телеведущая перекрасила свои темные волосы в более светлый цвет. Такие перемены не пришлись по вкусу поклонникам. Они обрушились с гневными комментариями в адрес Ларисы Гузеевой.Артистка поспешила ответить недоброжелателям. Она отметила, что чувствует себя комфортно в своем теле, возрасте и с новым цветом волос. "Будьте счастливы и любимы!", – обратилась к поклонникам телеведущая.Один пользователь поинтересовался, как удается так достойно отвечать на критику. Актриса отметила, что за долгие годы научилась защищать себя сама. "Единственное, что научилась за годы, – не подставлять другую щеку – руку вырву вместе с плечом", – передает ее слова .Ранее ведущая программы "Давай поженимся!" призналась поклонникам, что до сих пор не оправилась после смерти матери. Родственница актрисы ушла из жизни в 2018 году. Лариса Гузеева добавила, что не смогла отпраздновать светлый праздник Пасхи без матери. "Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат", – поделилась она.