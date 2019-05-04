Станислав Садальский сообщил о разорении могилы известной актрисы Ирины Макаровой. По словам артиста, разбит уникальный памятник.

Станислав Садальский сообщил о разорении могилы известнойактрисы Ирины Макаровой. По словам артиста, разбит уникальный памятник.Уникальный памятник, по словам , был установленна могиле Ирины Макаровой прошлым летом. Известная актриса ушла из жизни 3 годаназад.По рассказам Стаса Садальского, памятник на могиле звезды наВаганьковском кладбище – настоящее произведение искусства, с маками в стилемодерн из смальтовой мозаики. Надгробие уникальное – во всяком случае, личноСадальский таких не видел. Актер радовался, что такой памятник никогда неудастся украсть – он был накрепко приварен к основанию.Однако недавно дочь актрисы Ольга сообщилачто неизвестные люди разрыли землю около памятника до свай. При этом некоторыецифры на табличках были оторваны. Актер уверен, что памятник хотели украсть.Дочь Ирины Макаровой в шоке. Она рассказала Садальскому, что сотрудники кладбища ничуть неудивлены – по их словам, кражи здесь происходят постоянно и они не несут за этоникакой ответственности. На территории нет ни одной видеокамеры, 66 гектаров земли охраняют всего 6 человек.часто рассказывает в соцсетях истории изжизни звезд прошлого. Подписчики благодарят актера за то, что узнают с егопомощью новые факты из жизни кумиров прошлых лет. Как отмечает Teleprogramma.pro, Садальский – один из тех, кто привык всегдаоткрыто говорить правду в глаза, за что некоторые звезды шоу-бизнеса актеранедолюбливают.