В Турции открылась самая большая в стране мечеть. Сооружение построено за шесть лет и рассчитано на 65 тысяч верующих. Мечеть Большая Чамлыджа видна изо всех уголков Стамбула.

В Турции открылась самая большая в стране мечеть. Как сообщает Анатолийское агентство, мечеть построена в стамбульском районе Чамлыджа и была торжественно открыта в пятницу — священный для мусульман день. В церемонии открытия принимал участие президент страны Тайип Эрдоган. Он призвал человечество дать отпор террористам, которые исповедуют извращенные формы ислама. "Отстаивая истину, мы сможем разрушить планы террористов", — сказал президент.Сооружение построено за шесть лет и рассчитано на 65 тысяч верующих, мечеть "Большая Чамлыджа" видна изо всех уголков турецкого мегаполиса, утверждает агентство. Помимо собственно мечети на территории комплекса разместились конференц-залы, библиотека, а также музей тюркских исламских произведений искусства.По периметру здания возведены 70 куполов и девять внутренних помещений для верующих. Главной особенностью мечети стали ее шесть минаретов. В Турции уже есть четыре мечети с шестью минаретами. Одна из них — "Голубая мечеть" в Стамбуле. Но по своим размерам все они значительно уступают комплексу в Чамлыдже, высота четырех минаретов достигает 107,1 метра, еще двух — 90 метров. Цифра 107,1 напоминает о 1071 годе, когда турки-сельджуки под предводительством султана Алп-Арслана нанесли при городе Манцикерте поражение византийцам и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена. Это сражение ускорило установление господство турок в Малой Азии.