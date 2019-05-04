Неизвестные злоумышленники совершили подожгли премиальный внедорожник Cadillac Escalade, стоявший во дворе жилого дома. Огонь перекинулся на транспортные средства, припаркованные рядом, повреждения получили семь авто, некоторые из них выгорели полностью.

После событий на улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурге, разворачивавшихся в ночь на четверг, 2 мая, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службе региональной полиции.Напомним, что неизвестные злоумышленники подожгли припаркованный во дворе жилого дома автомобиль Cadillac Escalade.Через некоторое время с премиального внедорожника огонь перекинулся на стоявшие рядом транспортные средства.В общей сложности пострадало семь машин: Cadillac, Lexus, Mitsubishi, Volkswagen, Opel и два BMW. Некоторые из них выгорели полностью.