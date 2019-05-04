Родственники исполнительницы прокомментировали скандал с Микеллой Абрамовой на вокальном шоу Голос. Дети. Они осудили травлю дочери Алсу.

Родственники исполнительницы прокомментировали скандал с Микеллой Абрамовой на вокальном шоу "Голос. Дети". Они осудили травлю дочери Алсу.Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой. Женщина отметила, что дочь Алсу – талантливая, харизматичная девочка, которая поет всегда и везде. "У нее просто потрясающий голос", – подчеркнула Залина Сафина.Она также назвала травлю Микеллы недопустимой. По мнению женщины, пользователи обрушились с критикой не девочку из-за ее успешных родителей. "Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить за победу десятилетнего ребенка, только потому что ее мама – известная певица", – приводит ее слова Obozrevatel.com. Любопытно, что через несколько часов родственница Алсу удалила этот пост.Напомним, что Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона Она набрала 56 % зрительских голосов и обошла своих соперников – Ержана Максима и Валерия Кузакова, получивших 27 % и 15 % соответственно.Многие зрители и звезды шоу-бизнеса назвали результаты несправедливыми. После вспыхнувшего скандала организаторы конкурса решили проверить итоги зрительского голосования.