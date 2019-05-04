В матче 36-го тура чемпионата Испании Севилья на поле домашнего стадиона Рамон Санчес Писхуан проиграла Леганесу со счетом 0:3. Красно-белые потерпели второе поражение кряду и третье в последних пяти играх.

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" на поле домашнего стадиона "Рамон Санчес Писхуан" проиграла "Леганесу" со счетом 0:3. "Красно-белые" потерпели второе поражение кряду и третье в последних пяти играх.У победителей встречи голами отметились Юссеф Эн-Несири (8-я минута), Мартин Брайтвайт (20) и Оскар Арнаис (82). Брайтвайт, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи."Севилья" с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Леганес" расположился на девятой строчке, имея в активе на десять очков меньше. В следующем туре "красно-белые" 12 мая на выезде в Мадриде сыграют с "Атлетико", а подопечные Маурисио Пельегрино в тот же день примут "Эспаньол".