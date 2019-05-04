Участница скандального реалити-шоу Дом-2 Мария Кохно сообщила поклонникам жуткую новость – она потеряла слух. Девушка боится, что теперь ее музыкальной карьере придет конец.

Участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Мария Кохно сообщила поклонникам жуткую новость – она потеряла слух. Девушка боится, что теперь ее музыкальной карьере придет конец.Звезда "Дома-2" рассказала, что во время полета на самолете, следующем из Симферополя в Москву, у нее сильно заложило уши. Мария приехала домой и сразу выпила лекарство. Девушка до последнего надеялась, что сильная боль пройдет, однако этого не случилось. "В голове произошел хлопок, и из уха потекла кровь", – поделилась подробностями звезда.После этого Кохно обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у нее гнойный отит. Теперь девушке предстоит пройти длительный курс, чтобы вновь научиться слышать.Участница телепроекта отметила, что профессионально занимается музыкой, и потеря слуха означает для нее конец карьеры. "Сейчас у меня слезы градом, так как я скрипачка, и слух для меня – это главное! Я ничего не слышу, все звуки двоятся", – поделилась Мария.Девушка предположила, что несчастье произошло с ней неслучайно. Она вела себя слишком открыто по отношению к окружающим, и недоброжелатели этим воспользовались."Не знаю, совпадение ли, но мне стали часто говорить о том, что я слишком перед всеми открытая и обнажаю свою душу, рассказываю обо всех планах. Многие мне завидуют", – заключила .