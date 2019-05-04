Белуха, обнаруженная норвежскими моряками в апреле, отказывается покидать порт Хаммерфеста и даже дает гладить себя по носу.

Белуха, обнаруженная норвежскими моряками в апреле, отказывается покидать порт Хаммерфеста и даже дает гладить себя по носу, сообщает газета The Washington Post."Русскому киту-шпиону понравилось в Норвегии", — делает выводы издание.Ранее сообщалось, что белуха была замечена моряками в понедельник, 29 апреля. На теле кита находился "странный жгут" с надписью "оборудование Санкт-Петербурга" (Equipment St. Petersburg). СМИ тут же сообщили о военной аппаратуре, созданной российскими учеными специально для шпионажа за кораблями и подводными лодками НАТО в Арктике. В частности, кита могли научить минировать вражеские корабли или бороться с боевыми пловцами. В качестве доказательства причастности России к выращиванию китов-убийц приводится ссылка на то, что Минобороны РФ в 2016 году публиковало объявление о госзакупке трех самцов и двух самок дельфинов-афалин и предлагало вознаграждение в размере 24 тысяч долларов.Несмотря на обвинения в адрес России, которые высказывает американское издание, в статье напоминается, что именно Соединенные Штаты стали инициаторами использования морских млекопитающих в военных целях в 1950-х годах. Сейчас Штаты используют дельфинов и морских львов для обнаружения морских мин, извлечения объектов со дна океана и сбора разведывательных данных для военных дайверов.Сотрудник Норвежской дирекции по рыболовству Йорген Ри Вийг рассказал последние новости. Кит следует за патрульными кораблями и рыбацкими судами, не отдаляясь от порта Хаммерфеста более чем на 50 километров, и "наслаждается близостью к людям". Так, кит даже дает гладить себя по носу, что несвойственно диким белухам. В комментариях читатели издания сочувствуют белуге и, думая, что киты относятся не к млекопитающим, а к рыбам, уже порадовались, что русские не убили кита "ради икры".Ремень-пояс, который был на ките, когда его обнаружили, передан в норвежскую службу безопасности полиции. Детали расследования пока не сообщаются. То, что кит дал проделать с собой эти манипуляции еще подтвердило вывод о том, что белуха давно знакома с людьми и привыкла к ним.Сейчас норвежские чиновники решают, что делать с белухой. Один из вариантов — транспортировка животного, которому еще предстоит дать имя, в заповедник в Исландии, примерно в двух тысячах километров от Хаммерфеста.