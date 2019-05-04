Житель Саратова, недовольный цветом танка Т-34/85, установленного в качестве памятника, покрасил боевую машину красной краской из баллончика и потребовал привести тридцатьчетверку в достойное, по его мнению, состояние. В полиции заявили, что усматривают в действиях мужчины признаки преступления, предусмотренного статьей Вандализм.

Пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в совершении акта вандализма в отношении памятника танкистам в Саратове, совершенного в минувший вторник, 30 апреля.Как сообщили в ведомстве, в правоохранительные органы обратился местный житель, обнаруживший, что кто-то изрисовал красной краской танк Т-34/85 "Мать – Родина".На боевой машине была оставлена записка, текст которой гласил: "прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет".После получения сообщения, полицейские, совместно с сотрудниками ФСБ, установили личность предполагаемого вандала и задержали его."Я живу там 25 лет, и я знаю в какой цвет должен быть окрашен танк. Наш. И в этом году его решили испортить и окрасили цветом травы ... Неуважительно отнеслись к нашему памятнику. И вот поэтому мы тоже решили так же ответить ... Я и мой баллончик", — пояснил мужчина мотив своих действий.В полиции рассказали, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "Вандализм", максимальное наказание составляет три года лишения свободы.