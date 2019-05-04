Мужчина на фоне внезапно возникшего между ним и несколькими гражданами конфликта произвел в их сторону не менее 4 выстрелов из предмета, похожего на ружье...

«Сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы задержали 52-летнего жителя столицы по подозрению в совершении хулиганских действий», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ночное время суток в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение, что во дворе жилого дома на улице Солнечная города Московский раздаются выстрелы.Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний москвич.Установлено, что мужчина на фоне внезапно возникшего между ним и несколькими гражданами конфликта произвел в их сторону не менее 4 выстрелов из предмета, похожего на ружье. С полученными ранениями разной степени тяжести пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения столицы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.В ходе обыска по месту проживания задержанного сотрудники полиции помимо предмета, похожего на ружье, из которого производились выстрелы, обнаружили и изъяли более 80 охотничьих патронов, а также предмет, похожий на травматический пистолет. Все изъятое в настоящее время направлено для проведения баллистической экспертизы в ЭКЦ УВД по ТиНАО.По данному факту органами дознания межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.213 «Хулиганство». В отношении подозреваемого Щербинским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79