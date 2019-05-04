Мужчина на фоне внезапно возникшего между ним и несколькими гражданами конфликта произвел в их сторону не менее 4 выстрелов из предмета, похожего на ружье...
«Сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы задержали 52-летнего жителя столицы по подозрению в совершении хулиганских действий», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ночное время суток в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение, что во дворе жилого дома на улице Солнечная города Московский раздаются выстрелы.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний москвич.
Установлено, что мужчина на фоне внезапно возникшего между ним и несколькими гражданами конфликта произвел в их сторону не менее 4 выстрелов из предмета, похожего на ружье. С полученными ранениями разной степени тяжести пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения столицы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В ходе обыска по месту проживания задержанного сотрудники полиции помимо предмета, похожего на ружье, из которого производились выстрелы, обнаружили и изъяли более 80 охотничьих патронов, а также предмет, похожий на травматический пистолет. Все изъятое в настоящее время направлено для проведения баллистической экспертизы в ЭКЦ УВД по ТиНАО.
По данному факту органами дознания межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.213 «Хулиганство». В отношении подозреваемого Щербинским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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