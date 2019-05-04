Женщина сообщила, что к ней домой пришел мужчина, представившийся сотрудником якобы энергетическом компании и предложил проверить электросчетчик...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково задержали 20-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 84-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что к ней домой пришел мужчина, представившийся сотрудником якобы энергетическом компании и предложил проверить электросчетчик. После осмотра прибора он предложил усовершенствованные условия для обслуживания и попросил оплатить 5 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась на предложение, подписала договор и заплатила деньги, после чего мужчина ушел. Через некоторое время женщина обнаружила, что заключила договор с обслуживающей организацией иного территориального субъекта.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в Зеленограде.По данному факту Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31