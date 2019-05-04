Против немецких компаний, участвующих в проекте Северный поток – 2, могут быть введены санкции.

Против немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток – 2", могут быть введены санкции. Об этом сообщил посол США в Германии Ричад Гренелл, который отметил, что газопровод поставит страны Европы в зависимость от России."Северный поток – 2", с американской точки зрения, не только транспортирует газ – он грозит риском попасть под санкции, сообщил дипломат.Свои первые угрозы санкциями Гренелл разослал еще в январе. Он написал письма нескольким немецким компаниям, передает РИА Новости. США выступает против "СП – 2", напомнил посол. Этот проект, по его мнению, чреват серьезными геополитическими последствиями для партнеров и союзников США из ЕС."Северный поток — 2" – проект, предусматривающий постройку двух ниток газопровода от берегов РФ через Балтику до Германии. Пропускная способность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG, 50 процентов средств выделил "Газпром, вторую половину проинвестировали компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.Основной маршрут планируют достроить в текущем году, в настоящее время ожидается согласие Дании. Nord Stream 2 готова строить вторую нитку.За "Северный поток – 2" выступают Германия, Норвегия, Австрия. Министр экономики Германии Петер Альтмайер уверен, что благодаря реализации проекта поставки газа в Европу станут более стабильны. Вена заявляет, что намерения США ввести санкции из-за "СП – 2" не соответствуют международному праву.